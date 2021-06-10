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العراق.. استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة

10 - يونيو - 2021
مطار بغداد الدولي-أرشيفية

مطار بغداد الدولي-أرشيفية

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أعلنت السلطات الأمنية العراقية استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، معلنة إسقاط واحدة منها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها: “بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء يوم الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، تم إسقاط طائرة”.

وأضاف البيان أنه سيتابع نشر معلومات حول موقف الطائرتين المتبقيتين، مؤكدا عزم القوات الأمنية على ملاحقة المتورطين.

وأتى الهجوم بعد نحو ساعة من قصف صاروخي استهدف قاعدة جوية شمال بغداد تضمّ متعاقدين أميركيين، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، وهي هجمات غالباً ما تنسبها واشنطن للفصائل الموالية لإيران.

وباتت الطائرات المسيرة تقنية تستخدمها بشكل متزايد الفصائل الموالية لإيران ضدّ المصالح الأميركية في العراق.

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