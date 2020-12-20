استمع لاذاعتنا

العراق..استهداف مقر تابع للحشد الشعبي شمال بغداد بصاروخ

منذ 4 دقائق
ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران- أرشيفية

ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تعرض مقر فرقة العباس، التابعة للحشد الشعبي لهجوم صاروخي، السبت ، حسب ما تداولته وسائل إعلام عراقية.

ويقع المقر المستهدف في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال حساب باسم فرقة العباس القتالية على تويتر إن “قطعاتننا في سامراء تعرضت لاستهداف صاروخي”.

وأشار الحساب إلى عدم وقوع أي خسائر جراء القصف الفرقة. ونشر صورة بدت وكأنها لقذيفة، ولم يتسن لموقع “الحرة” التحقق من أصالتها.

ونقلت مواقع محلية بيانا منسوبا إلى فرقة العباس، قال إن “قيادة الفرقة تؤكد أن قطعاتها المدرعة وقواتها الصاروخية والمدفعية والتكتيكية تؤدي مهام الإسناد للقوات الأمنية في سامراء لتأمين محيط المدينة المقدسة”.

وأضاف البيان أن “فرقها الاستخبارية والأركان تدرس اتجاه ومكان الاستهداف مع القيادات المعنية لتحديد جهة الاختراق”.

ونقل موقع “شفق نيوز” عن مصادر أمنية أن “الانفجار وقع أثناء تجربة أحد الصواريخ دون خسائر أو إصابات”.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر
كورونا
إصابات كورونا في كندا تتجاوز عتبة نصف مليون
إدانة دولية لجريمة إعدام إيران للشاب نويد أفكاري
إيران تلاحق المصارع نافيد أفكاري حتى في قبره
عناصر في جيش الأسد
خسائر بشرية فادحة لقوات النظام السوري في “معارك الاستنزاف” ضد داعش

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مستشفى الجامعة الأمريكية
تسجيل أول حالة في لبنان.. مرض خطير يسببه فيروس كورونا للأطفال!
عبير بيبرس
صورة سيلفي تشهد على جريمة قتل الفنانة المصرية لزوجها
ازهار
بالصورة: “أقبح” زهرة أوركيد في العالم