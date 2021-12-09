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العراق.. اعتقال إرهابي في مدينة الرمادي

9 - ديسمبر - 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق أنها اعتقلت إرهابيا في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت إنه “استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، أثمرت الجهود عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة (أحمد الصداك) بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار”.

وأضافت: “المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4/1 إرهاب”.

وأشارت إلى أنه تم تسليم المعتقل للجهات المختصة لينال جزاءه العادل.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم داعش في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة الكردية.

ويأتي ذلك بعد أيام على واقعة قرية لهيبان، بين محافظتي كركوك ونينوى، التي سيطر عليها تنظيم داعش، لبضع ساعات، وهو ما أثار غضبا واسعا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن ”قيادة عمليات ديالى، وبتنسيق عال مع قيادتي المحور الأول والثاني في قوات البيشمركة، بدأت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصلة بين القطعات الاتحادية مع إقليم كردستان العراق في أطراف قضاء خانقين وكفري“.

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