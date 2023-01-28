العراق.. اعتقال 9 عناصر من داعش بينهم "مسؤول الاغتيالات"

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، السبت، اعتقال 9 إرهابيين من تنظيم داعش بينهم ما يعرف بـ”مسؤول الاغتيالات”.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقيادة عمليات كربلاء والفرق السابعة والرابعة عشر والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وبمشاركة قوة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وخلية صقور بابل تم نصب كمائن محكمة في المحافظات الأنبار وميسان ونينوى وصلاح الدين وبابل”.

وأسفرت تلك الكمائن بحسب البيان، عن إلقاء اعتقال 9 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الموصل وهيت والمسيب والمجر الكبير والشرقاط وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية لبدء التحقيقات.

ولاحقاً، كشفت السلطات الأمنية عن الإطاحة بمسؤول اغتيالات ما يسمى بـ”ولاية شمال بغداد” التابعة لتنظيم داعش.

ووفقاً للبيان، إن “قوة من استخبارات اللواء 27 / الفوج الثاني (المهمات الخاصة)، تمكنت من الإطاحة بمسؤول مفارز الاغتيالات بما يسمى “ولاية شمال بغداد” التابعة لفلول داعش الإرهابي في محافظة الأنبار”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية بملاحقة عناصر تنظيم داعش والتي غالباً ما تتركز عند أطراف المدن والمناطق الحدودية والنائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.