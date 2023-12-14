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العراق.. السلطات ترفع حالة التأهب العسكري لأقصى درجاته

منذ ساعة واحدة
الجيش العراقي

الجيش العراقي

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رفعت السلطات العراقية حالة التأهب العسكري لأقصى مستوياته بدخول القطاعات العسكرية درجة الإنذار (ج).

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية الأربعاء، فإن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بدخول القطاعات العسكرية درجة الإنذار (ج).

وأضافت الوكالة، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها، أن السوداني أمر بإيقاف الإجازات ودخول قطاعات الجيش الإنذار (ج) اعتبارا من 14 ديسمبر/كانون الأول حتى 20 من الشهر نفسه.

وذكرت أن التوجيهات تضمنت التحاق كافة المجازين بوحداتهم فورا، وحضور القادة والآمرين على رأس قطعاتهم.

وتعد درجة الإنذار (ج) أعلى وأشد حالات التأهب في العراق وتهدف لحماية الدولة والشعب من أي خطر قد يمسهما، وفق تصريحات صحفية للمتحدث باسم الجيش اللواء يحيى رسول.

ولم توضح الوكالة الرسمية أسباب رفع حالة التأهب العسكري لهذه الدرجة، لكن العراق على موعد مع انتخابات محلية في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمشاركة 16 مليون ناخب، وهي المرة الأولى التي ستجرى فيها منذ 10 سنوات، ويتوقع مراقبون أن تكون حالة التأهب هذه مرتبطة بحماية هذه الانتخابات.

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