العراق.. الصدر يتخذ قرارا غير مسبوق بحق "سرايا السلام"

أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قرر السبت، منع “سرايا السلام” المسلحة التابعة لتياره، من القيام بأي استعراض عسكري مسلح.

وقال الصدر في بيان نشره مكتبه وبتوقيعه في تاريخ 19 أغسطس /آب 2023: “إلى الإخوة الأعزاء في سرايا السلام، بعد التحية والسلام، حفاظا على سمعتكم، وحبا بالعراق وشعبه يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتا، إلا بعد مراجعتنا”، طبقا لما أفاد البيان الذي نشرته الوكالة العراقية.

وأضاف زعيم التيار الصدري: “ويجب سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار”.

كما وجه مقتدى الصدر قائد “سرايا السلام”، تحسين الحميداوي بتعميم الكتاب واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب نص البيان.

سرايا السلام

تنظيم شيعي مسلح أسّسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في يونيو/حزيران 2014 لحماية المراقد والمزارات الدينية بعدما اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية محافظات عراقية مثل نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى.

“سرايا السلام” هي إعادة إحياء لمليشيا “جيش المهدي” الذي أسسه الصدر في أواخر 2003 عقب الغزو الأميركي للعراق قبل أن يحله في 2008.

ووفق ورقة بحثية نشرتها جامعة “ستانفورد” الأميركية بشأن “المليشيات” في العراق، فإن تغيير اسم “جيش المهدي” إلى “سرايا السلام” كان يؤشر إلى أن الصدر أراد أن يبتعد بالتنظيم الجديد عن “جيش المهدي” الذي “تلوثت سمعته” جراء النزاع الطائفي في العراق بين عامي 2006 و2007.

النشأة والتأسيس

في العاشر من يونيو/حزيران 2014، فرض مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية سيطرتهم على مدينة الموصل شمال العراق، بعد انهيار الجيش العراقي وانسحاب وحداته، فيما اعتبر بمثابة “تدهور أمني خطير” أصاب الوضع الأمني في العراق.

وبعد 3 أيام من سقوط الموصل، وفي 13 يونيو/حزيران 2014، أصدر عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، فتوى اعتبر فيها أن القتال ضد تنظيم الدولة، “جهاد في سبيل الله”، وناشد “المؤمنين” بالتطوع في القوات الأمنية بأعداد كافية.

وكان أول ظهور علني لسرايا السلام في 22 يونيو/حزيران 2014، عندما خرج مئات من مقاتلي جيش المهدي السابقين في شوارع 12 محافظة عراقية يرتدون زيا موحدا ويلوحون بالبنادق في شوارع مدينة الصدر.