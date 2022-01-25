العراق.. الصدر يعلق على إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب

أشاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقرار المحكمة الاتحادية، بإعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب.

وقال الصدر في بيان تعليقا على قرار المحكمة: “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية”.

وأضاف: “نحن ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم”.

وختم الصدر: “كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون”.

وفي هذه الأثناء، أكد الصدر في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، “إننا نتعرض إلى هجمة إعلامية”، لافتا إلى أن “حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية”.

وتابع أن “الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب”، موضحا “إننا طالبنا باستقالة الحكومة السابقة، وتنازلنا عن الوزراء في الحكومة الحالية”.

ويردد الصدر منذ عدة أشهر أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.

وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي يدعو إليها الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، والتي تطالب بحكومية توافقية تضم جميع الأطراف.

ويضم الإطار التنسيقي تحالف “الفتح” الممثل للحشد الشعبي، الذي حصل على 17 مقعدا فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلا عن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، (33 مقعدا)، وأحزاب شيعية أخرى.