الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق: الضربات الأميركية المتكررة تدفع الحكومة لإنهاء مهمة هذا التحالف

منذ 43 دقيقة
علم العراق

علم العراق

A A A
طباعة المقال

قال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الخميس إن الضربات الأمريكية المتكررة على الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وذكر في بيان أن الضربات “لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية. وهي بذلك تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس”.

وتابع “هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوياته
شعار شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر ميرسك
بسبب أزمة البحر الأحمر.. أرباح شركة ميرسك على المحك
وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا
تركيا.. القبض على 147 شخصاً للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!
مؤسسة كهرباء لبنان
مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"