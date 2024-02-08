العراق: الضربات الأميركية المتكررة تدفع الحكومة لإنهاء مهمة هذا التحالف

قال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الخميس إن الضربات الأمريكية المتكررة على الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وذكر في بيان أن الضربات “لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية. وهي بذلك تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس”.

وتابع “هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق”.