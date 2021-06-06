العراق.. الكاظمي يدين هجوم حزب العمال على البيشمركة

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أدان فيه هجوم مسلحي حزب العمال الكردستاني السبت على قوات البيشمركة.

أفاد بذلك موقع بارزاني في بيان نشره مساء السبت، مضيفا أن الكاظمي “أعرب عن خالص تعازيه للرئيس بارزاني”.

وحسب البيان، فقد اتفق الجانبان على “أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة من أجل حماية الحدود واستعادة الاستقرار في تلك المناطق ومنع أي تدخل”.

وفي وقت سابق السبت، أكد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، فتح تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له قوات البيشمركة في قضاء العمادية والذي أودى بحياة 5 من عناصرها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إدانته للهجوم الذي نفذه حزب العمال الكردستاني، مبينا أن “الاعتداء على البيشمركة يعتبر اعتداء علينا ولن نسمح به”.

وعبرت وزارة الدفاع العراقية، عن إدانتها لما وصفته بـ”الاعتداء الإرهابي الجبان” على قوات البيشمركة من قبل “مجموعات مسلحة غير عراقية”، مشيرة إلى أن “قوات البيشمركة هي جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة وأن أي اعتداء على هذه القوات مرفوض وغير مقبول”.