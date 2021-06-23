العراق.. الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية لحماية أبراج الكهرباء

أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أوامره للقوات الأمنية بضرورة حماية أبراج الطاقة الكهربائية.

وقال الكاظمي،إن الحكومة الحالية وصلت إلى مرحلة جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات.

وأضاف في جلسة للحكومة العراقية أن هذه الاستهدافات تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين.

ووجه الكاظمي قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية إبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الإجرامية.

كما جرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة الاوضاع الامنية في قضاء الطارمية، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل كل الجهود لتعزيز الامن في القضاء ومعالجة الخروقات الامنية وحماية الاهالي

وقال الكاظمي إن هناك “من يحاول أن يصنع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة”، مؤكدا أن للمواطنين “متطلبات حقة وواجب الحكومة توفيرها مع وجود تحديات كبيرة تواجه العراق”.

وبحث الكاظمي في اجتماع الحكومة مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، وطلب من الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، لتوفير “البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين”، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.