الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. الكشف عن السبب الرئيسي لحريق "زفاف الحمدانية"

منذ 39 دقيقة
حريق الحمدانية

حريق الحمدانية

A A A
طباعة المقال

أظهرت نتائج تحقيق حكومي في الحريق الذي شب بقاعة زفاف في قرية بشمال العراق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، أن سببه هو تقصير جسيم و”عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة”.

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لتسعمئة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمئة كحد أقصى.

وجاء في نتائج التحقيق أن “الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور”.

وقال الشمري “سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(السجاد) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع”.

وأضاف “القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ”.

وأصيب 150 شخصا على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضا باسم قرقوش.

وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى بلغ 107، مضيفا أن لجنة التحقيق اقترحت أن تقدم الحكومة دعما ماليا لأسر القتلى والجرحى.

وأضاف “اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء” ومنح أسر المتوفين والمصابين مساعدات مالية.

كما قدم التحقيق توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين محليين.

وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضحايا الحريق في مستشفيين بالمنطقة يوم الخميس، وقال إنه وجه “بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم”.

    المزيد من أخبار العالم

    البابا فرنسيس
    بابا الفاتيكان يدعو لوضع حد للأزمة الإنسانية في ناجورنو قرة باغ
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعترض 5 صواريخ هيمارس وقنبلة جدام و37 مسيرة أوكرانية
    علم الاتحاد الأوروبي
    الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعريفة حدودية للكربون في العالم

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
    عروسا الحمدانية
    تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"