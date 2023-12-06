العراق.. "المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة أميركيّة بطائرة مسيرة

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق اليوم الأربعاء، أنّها استهدفت قاعدة عين الأسد الأميركية غرب البلاد، بطائرة مسيرة.

وأكد في بيان مقتضب عبر تليغرام أنها أصابت هدفها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردًا على “الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة”.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن نحو 15 صاروخًا أطلقت من العراق على قاعدة رميلان الأميركية في سوريا يوم الأحد، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوة المهام المشتركة التابعة لعملية العزم الصلب حددت موقع إطلاق الصواريخ باستخدام طائرات مسيرة، وأبلغت قوات الأمن العراقية بالمكان، حيث انتقلت إلى الموقع وقامت بالتحقيق.

وذكرت أنه تم العثور في الموقع على شاحنة وقود معدلة لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخًا.