الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. "المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة أميركيّة بطائرة مسيرة

منذ 8 دقائق
قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد

A A A
طباعة المقال

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق اليوم الأربعاء، أنّها استهدفت قاعدة عين الأسد الأميركية غرب البلاد، بطائرة مسيرة.

وأكد في بيان مقتضب عبر تليغرام أنها أصابت هدفها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردًا على “الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة”.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن نحو 15 صاروخًا أطلقت من العراق على قاعدة رميلان الأميركية في سوريا يوم الأحد، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوة المهام المشتركة التابعة لعملية العزم الصلب حددت موقع إطلاق الصواريخ باستخدام طائرات مسيرة، وأبلغت قوات الأمن العراقية بالمكان، حيث انتقلت إلى الموقع وقامت بالتحقيق.

وذكرت أنه تم العثور في الموقع على شاحنة وقود معدلة لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخًا.

    المزيد من أخبار العالم

    جثامين شهداء في غزة أمام أحد المستشفيات
    غزة تحت النار
    16 ألف شهيد في غزة.. وأمريكا لن تعيد النظر في إمداد إسرائيل بالأسلحة
    من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)
    غزة تحت النار
    أكسيوس عن مسؤول أمريكي: السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي "غير قادرة" على إدارة غزة
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!

    الأكثر قراءة

    متجر لبيع اللحوم
    تحذير للبنانيين.. صحتكم في خطر مع وجود هذه اللحوم!
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    خبير اقتصادي يكشف لصوت بيروت سبب استقرار سعر الدولار.. وأين اختفت منصة بلومبرغ؟
    من أحد الأنفاق في غزة
    غزة تحت النار
    خطة إسرائيلية لمواجهة شبح الأنفاق في غزة.. هل تلجأ إلى البحر؟