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العراق.. انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي لمحاربة داعش

9 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2021 1:23 مساءً
قوات التحالف الدولي - أرشيفة

قوات التحالف الدولي - أرشيفة

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أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف التي بدأت قبل سبع سنوات لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الأعرجي بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف “اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف”

وأضاف الأعرجي في تغريدة على موقع “تويتر” أن العلاقة “ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين”.

بدوره، قال اللواء سعد معن رئيس خلية الاعلام الأمني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن “التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما تم الاتفاق عليه”.

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