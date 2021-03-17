العراق.. اندلاع حريق ضخم في مجمع تجاري وسط بغداد

اندلع حريق كبير اليوم الأربعاء، في مجمع تجاري بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

مديرية الدفاع المدني أوضحت أن “حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة بوسط بغداد داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري”. لافتة إلى أنه “50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف توجهت لإخماد النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة نظرا لسرعة اشتعال المواد المحترقة”.

وأكد مدير عام الدفاع المدني اللواء “كاظم سلمان بوهان” أنه “تمت السيطرة بشكل الكامل على النيران التي اشتعلت في حادث حريق 10 مجمعات المأمول التجارية المخصصة لبيع الأصباغ والمواد الإنشائية والبرادات والمواد البلاستيكية وعبوات من براميل الثنر شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال”.

كما، أوضح المسؤول العراقي، أنه “أصيب 3 من رجال الإطفاء بسبب المواد بفعل الحرارة أثناء اقتحامهم للموقع”. مؤكداً أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتطويق النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة”.

وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، بينما تشير التحقيقيات الأولية إلى حدوث ماس كهربائي. ولم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين المواطنين.

حريق هائل يلتهم عشرات المحلات في مجمع سيد مأمول وشقق الضباط في كمب سارة!

بغداد. pic.twitter.com/oe4b7dDjho — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) March 17, 2021