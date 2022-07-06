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العراق.. تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا

منذ 8 دقائق
تطعيم ضد الكوليرا في العراق - أرشيفية

تطعيم ضد الكوليرا في العراق - أرشيفية

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء الواقع في 6 تموز، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز الـ200 إصابة.

وفي بيان له، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر أن “الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا”.

وأشار إلى أن “المجموع الكلي لحالات الإصابة بهذا المرض بلغ 208 إصابات”، موضحا أنه تم تسجيل “حالتي وفاة جراء الكوليرا” في البلاد.

وأكمل البدر: “الإصابات بالمرض توزعت كالآتي”: “كركوك (106 إصابات)، وبغداد/ الرصافة (50 إصابة)، وذي قار (19 إصابة)، وديالى (11 حالة)، والسليمانية (10 حالات)، والمثنى (3 حالات)، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الاشرف”، مضيفا: “أما الوفيات فقد توزعت بواقع حالة في كركوك والثانية في بغداد الرصافة”.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على “الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام”.

وأشار إلى “دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي”، مؤكدا أن “مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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