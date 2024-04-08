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العراق.. تشغيل خط جديد لتصدير النفط في ظل توتر العلاقات مع كردستان

منذ 14 دقيقة
وزارة النفط العراقية

وزارة النفط العراقية

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قال نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، اليوم الاثنين 8 نيسان /أبريل الجاري، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.

ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.

ويأتي هذا الإعلان في سياق محاولات العراق للتصدي لتعثر المحادثات وضمان استمرارية صادراته النفطية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

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