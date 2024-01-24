العراق تُصادق على توصيات إنشاء منصة ثابتة لواردات الغاز في ميناء الفاو الكبير

أفاد رئيس وزراء العراق “محمد شياع السوداني” في بيان اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، أن حكومة بلاده صادقت على توصيات إنشاء منصة ثابتة لواردات الغاز في ميناء الفاو الكبير جنوبي محافظة البصرة.

وجاء في البيان أن المنصة ستكون الأولى من نوعها في القطاع الوطني للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به.

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة النقل العراقية عن خطوات متقدمة في إنجاز مشاريع الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير، مبينة أن كبريات الشركات الصينية قدمت عروضها الفنية الخاصة بإنشاء محطة حاويات رقم (2) ضمن مشاريع توسعة الميناء.

وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ، فرحان الفرطوسي، في إفادة صحفية: إن نسبة الإنجاز في مشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو بلغت أكثر من (85 بالمئة)، فيما بلغت في رصيف رقم (2) 100 بالمئة، وبيّن أنه تم تثبيت حواضن الجسور(HOUSING) البالغة (2072) بالموقع المخصص.

وأضاف، أن المشاريع تسير بوتيرة عالية ومتصاعدة ودون أي تأخير وبنسب متقدمة بالمقارنة مع المخطط له، مشيراً إلى أن ذلك يشمل إنشاء محطة الحاويات لميناء الفاو الكبير وهو أحد المشاريع الخمسة للمشروع، كما يتضمن بناء خمسة أرصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول (1750) متراً، وإنشاء ساحة الحاويات بطول (2000) متر، وكذلك جسور الطريق السريع 62 كم بجانب مدينة أم قصر الذي يربط بين مدينة الفاو ومدينة أم قصر أحد مشاريع البنى التحتية للميناء.

وأشار، إلى أن الأيام الماضية شهدت كذلك إنجاز فقرة تغليف الركائز بالقميص الخرساني بالكامل ضمن مشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير”، مبيناً أن “هذه الفقرة تمثل حماية خارجية للركائز الأكثر عرضة للظروف البيئية.

في سياق متصل، كشف الفرطوسي، عن “تقديم عملاق الاستثمارات العالمية شركة (CCCC) الصينية في شنغهاي العرض الفني الخاص بإنشاء محطة حاويات رقم (2) المزمع إقامتها ضمن مشاريع توسعة ميناء الفاو الكبير، وأوضح أن الإدارة العليا للشركة العامة لموانئ العراق اجتمعت الأسبوع الماضي مع الشركة الصينية خلال زيارة إلى مقرها في شنغهاي، حيث تم الاطلاع على الملف التعريفي للشركة والشركات المؤتلفة معها.

المصدر: رويترز + وكالات