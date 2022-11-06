العراق.. حريق ضخم يطال مخازن للعطور في بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية، بغداد، باندلاع حريق في مخازن للعطور بمنطقة الوزيرية، بحسب ما ذكرت قناة الحرة.

وأوضح المصدر أن سيارات الدفاع المدني، ومعها سيارات الإسعاف، هرعت إلى مكان الحريق لإطفائه، مشيرا إلى أنه لم تتم السيطرة عليه حتى الآن نتيجة احتواء المخازن على عطور ومواد سريعة الاشتعال.

وأعلنت وزارة الصحة انتشال جثة متفحمة لشاب فارق الحياة نتيجة تأثره بحروق شديدة أعاقت خروجه من المكان واحتراقه على الفور.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بإصابة 20 شخصا، من بينهم مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، وضابط بالمديرية و10 من رجال الإطفاء.

وانتشرت على تويتر لقطات من الحريق، ومشاهد لصدمة البعض ممن كانوا قرب المكان:

🔴 مشهد مؤلـــم جدا ..

حريـق كبيــر يلتهم بنــــاية

من ثلاثة طوابق تحتوي مخازن

كبيرة للعطور في منطقة الوزيرية .. pic.twitter.com/0uJ14zemMf — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) November 6, 2022

أنهيار اجزاء من بناية المخازن المحترقة في الوزيرية ولا زال الحريق مستمرا لغاية الآن، وأنباء عن إصابات في صفوف الدفاع المدني. pic.twitter.com/FsHVJIZ7YU — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 6, 2022

وقد وجهت قيادة العمليات في بغداد فرقها الأمنية كافة لإسناد الدفاع المدني والكوادر الصحية بغية السيطرة على الحريق، وفق مراسل الحرة.