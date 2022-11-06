الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. حريق ضخم يطال مخازن للعطور في بغداد

منذ 53 دقيقة
حريق- أرشيفية

حريق- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية، بغداد، باندلاع حريق في مخازن للعطور بمنطقة الوزيرية، بحسب ما ذكرت قناة الحرة.

وأوضح المصدر أن سيارات الدفاع المدني، ومعها سيارات الإسعاف، هرعت إلى مكان الحريق لإطفائه، مشيرا إلى أنه لم تتم السيطرة عليه حتى الآن نتيجة احتواء المخازن على عطور ومواد سريعة الاشتعال.

وأعلنت وزارة الصحة انتشال جثة متفحمة لشاب فارق الحياة نتيجة تأثره بحروق شديدة أعاقت خروجه من المكان واحتراقه على الفور.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بإصابة 20 شخصا، من بينهم مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، وضابط بالمديرية و10 من رجال الإطفاء.

وانتشرت على تويتر لقطات من الحريق، ومشاهد لصدمة البعض ممن كانوا قرب المكان:

وقد وجهت قيادة العمليات في بغداد فرقها الأمنية كافة لإسناد الدفاع المدني والكوادر الصحية بغية السيطرة على الحريق، وفق مراسل الحرة.

    المزيد من أخبار العالم

    معركة حاسمة مرتقبة في خيرسون
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا: روسيا تدمر سفنا مدنية في خيرسون
    مؤتمر تغير المناخ في مصر
    انطلاق مؤتمر كوب27 باتفاق لمناقشة تعويضات عن تغير المناخ
    احتجاجات إيران تتواصل
    إنتفاضة إيران
    مظاهرات إيران مستمرة.. ونواب يطالبون بعقوبات مشددة بحق المحتجين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
    رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
    كائنات فضائية
    علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
    حسين جعفر
    جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!