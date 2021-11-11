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العراق: خطوات فعلية لإعادة المهاجرين الراغبين من بيلاروس

11 - نوفمبر - 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لعودة المهاجرين الراغبين من بيلاروس. وفي السياق، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لعودة المهاجرين الراغبين من بيلاروس.

وذكر بيان للوزارة، أن “حسين استقبل السفير الفرنسي لدى أريك شوفالييه، وبحثا العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة”.

كما بحثا بحسب البيان، “تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي”.

وبشأن ملف المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، أكد الوزير العراقي أن “حكومة بلاده اتخذت خطوات فعلية لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق”.

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