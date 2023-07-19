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العراق سيستدعي السفيرة الأمريكية بسبب تصريحات بشأن مرسوم رئيس الكنيسة المسيحية

منذ 13 دقيقة
الولايات المتحدة والعراق

الولايات المتحدة والعراق

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قال العراق إنه سيستدعي السفيرة الأمريكية بسبب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المرسوم القاضي بسحب مرسوم يعود لسنة 2013 والخاص بتعيين رئيس الكنيسة المسيحية في العراق.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية نقلا عن بيان رئاسي أنه سيتم استدعاء السفيرة على خلفية تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ضد الحكومة العراقية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان “عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري… لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد”.

    المصدر :
  • رويترز

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