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العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب بابل

منذ ساعتين

قوات التحالف الدولي في العراق

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أفادت قناة “السومرية” العراقية بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي قرب محافظة بابل.

وقال مصدر أمني مطلع للقناة إن “عبوة ناسفة استهدفت مساء اليوم (الأربعاء) رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل”.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادثة حتى الساعة.

يذكر أنه في 26 يوليو الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

وضغطت قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران من أجل انسحاب القوات الأجنبية، لا سيما الأمريكية، من العراق.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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