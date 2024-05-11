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العراق عن قرار الأمم المتحدة: خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية

منذ 4 دقائق
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رحّبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أنها تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى “حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة”.

وأضافت: “إن اعتماد القرار بغالبية 143 صوتا، يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه المشروعة، ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم، لأهمية القرار التاريخي الذي يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة”.

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