العراق.. عودة خدمة الإنترنت وحملة اعتقالات كبيرة في بغداد

أفادت وكالة الأنباء العراقية على “تليغرام”، الثلاثاء، بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية، وذكرت الوكالة أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة.

وهدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من أجل الدفع بها نحو الاستقالة، فيما أعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين

وقال “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” إن السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات وصفها بـ”الكبيرة” ليلة أمس في منطقتي العلاوي والصالحية وسط بغداد.

وبحسب شهود عيان نقلا عن “المرصد العراقي”، فإن ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم لساحة التحرير للتعبير عن رأيهم.