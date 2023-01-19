العراق.. قتيل وعشرات الإصابات في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج

لقي شخص على الأقل مصرعه، الخميس، وأصيب عشرات، جرّاء تدافع كبير، أمام ملعب “جذع النخلة” في محافظة البصرة، قبل نهائي خليجي 25.

وكشف مصدر أمني لـ”إرم نيوز”، وفاة مشجع بسبب التدافع الشديد، أمام البوابة التاسعة، لملعب جذع النخلة، فيما أصيب عشرات من المشجعين، الذين سقط بعضهم أرضاً، ووطأتهم أقدام المشجعين الآخرين.

وأضاف المصدر، إن “الأجواء حول الملعب غير إيجابية، بسبب التوافد الجماهيري غير المسبوق، والكثير منهم دون بطاقات دخول، فيما تمكن العشرات من اقتحام الملعب، وسط عجز السلطات الأمنية عن منعهم، بسبب كثافة الأعداد”.

وأظهرت مقاطع مرئية، تزاحم آلاف المشجعين، حول ملعب جذع النخلة، الذي سيحتضن المباراة النهائية، إذ وصل بعضهم في الساعات الأولى للصباح الباكر.

كما أظهرت مقاطع حالات الاختناق، التي عاشها المشجعون، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات سريعة، تضمن سلامتهم، وإقامة النهائي المرتقب.

ووصل سريعاً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى البصرة، للإطلاع على الأوضاع.

وقال السوداني في تدوينة عبر تويتر، “أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة، لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته الأمم”.

وأضاف: “أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص، وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه”.

وتصاعدت الدعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة العودة إلى المنازل، أو إلى الملاعب الأخرى، المفتوحة، لمشاهدة المباراة النهائية، عبر الشاشات العملاقة، وهو ما لم يلقَ صدىً لدى المشجعين المتجمهرين هناك.

وطالبت أوساط رياضية، بفرض حظر شامل على التجوال، ومنع الجماهير من الذهاب نحو الملعب، وتأجيل المباراة، لفسح المجال أمام تنظيم دخول الجماهير.

وسمحت السلطات العراقية للجماهير بالدخول إلى ملعب جذع النخلة، بداية من مساء الأربعاء، لمتابعة نهائي بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.

واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماس شديد بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية، ولعب دورا محوريا في وصول الفريق إلى النهائي رغم غياب لاعبين بارزين وقلة خبرة المدرب الجديد خيسوس كاساس.