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العراق.. قوات الأمن تفتح النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء

منذ 57 دقيقة
طائرة مسيرة - تعبيرية

طائرة مسيرة - أرشيفية

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قالت الشرطة والجيش العراقيان إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء الشديدة التحصين ببغداد اليوم الثلاثاء 21\11\2023.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، لكن عسكريا عراقيا قال إن التقييم الأولي يشير إلى أن الطائرة المسيرة كانت في مهمة مراقبة.

وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة حلقت بعيدا وسط إطلاق نار كثيف لإسقاطها.

وتضم المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية السفارة الأمريكية والبعثات الأخرى والمقار الحكومية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء 21\11\2023 قال مسؤول عسكري أمريكي إن قوات أمريكية ودولية تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، وإن القوات الأمريكية ردت دفاعا عن النفس.

وأضاف المسؤول أن الهجوم تسبب في إصابات طفيفة وألحق أضرارا بالبنية التحتية.

    المصدر :
  • رويترز

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