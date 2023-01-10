العراق.. مصفاة كربلاء ستصل لطاقتها الكاملة بحلول يوليو

قال مصدر في مصفاة كربلاء العراقية لرويترز، الثلاثاء، إن العراق يستهدف تشغيل المصفاة بطاقتها الكاملة التي تبلغ 140 ألف برميل يوميا بحلول يوليو تموز.

كان وزير النفط حيان عبد الغني قال يوم الأحد إن المصفاة ستبدأ الإنتاج التجاري في منتصف مارس آذار. وأوضح المصدر أن التشغيل سيكون تجريبيا وبنسبة 60 بالمئة من الطاقة الإنتاجية.

وتابع المصدر أن المصفاة ستحتاج في تلك المرحلة إلى ما يتراوح بين 70 ألفا و80 ألف برميل يوميا من الخام حتى تصل لطاقتها الكاملة.

وأضاف المصدر أن بدء تشغيل المصفاة لن يؤثر بالضرورة على صادرات الخام الجنوبية، إذ قد يقلل العراق كمية الخام الموجهة إلى مصاف أخرى أو يزيد إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن صادرات البلاد من الخام عبر ميناء البصرة الجنوبي بلغت 3.24 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.