العراق.. مقتدى الصدر يعلن اعتزاله النهائي للحياة السياسية

أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في تغريدة الاثنين 29 آب، اعتزاله النهائي للحياة السياسية وإغلاق المؤسسات التابعة له.

في التفاصيل، قال الصدر في بيان نشره على تويتر: “إنني لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمرٌ بالمعروف وناهٍ عن المنكر (…) وما أردت إلا أن أقوّمَ الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هي القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته”.

وأضاف: “كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر والكلُّ في حِلٍ منّي، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء”.