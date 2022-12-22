العراق.. مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل جنديين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتيهم في محافظة كركوك في شمال العراق، محملة المسؤولية في ذلك لتنظيم داعش.

ووقع الهجوم، الذي لم تتبنه أي جهة بعد، ليل الأربعاء في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك.

وقال مصدر أمني في المحافظة فضّل عدم الكشف عن هويته، إن “عناصر” من تنظيم داعش “فجروا عبوتين ناسفتين استهدفتا عربتي همر” عسكريتين، قبل أن يطلقوا النار من “أسلحة رشاشة”.

وأضاف أن عسكريين قتلا جراء هذا الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأكّد مصدر أمني آخر الهجوم والحصيلة.

ووقع الهجوم في منطقة بين كركوك التي تديرها الحكومة الاتحادية، وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

ويشنّ التنظيم من وقت إلى آخر هجمات في تلك المناطق، فيما تحاول سلطات المنطقتين تعزيز التعاون بين قواتهما من أجل تفادي أي فراغ أمني قد يستغله المتشددون.

ويأتي هذا الهجوم بعد كمين تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل تسعة أفراد من الشرطة الاتحادية العراقية في كركوك الأحد.

وسيطر تنظيم داعش في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين في عامي 2017 و2019 على التوالي.