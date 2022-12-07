الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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العراق.. مقتل شخصين برصاص الأمن في الناصرية

منذ 17 دقيقة
الأمن العراقي

الأمن العراقي

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قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية لرويترز إن قوات الأمن قتلت بالرصاص اثنين من المحتجين في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، الأربعاء، بعد أن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاج مناهض للحكومة.

وقالت المصادر إن ما لا يقل عن 16 محتجا أصيبوا، معظمهم بالرصاص الحي، عندما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن جسور وساحة مركزية.

وذكرت الشرطة أن محتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 11 على الأقل. وقال شاهد من رويترز إن الحشود تجمعت بعد ذلك أمام مشرحة بأحد المستشفيات وطالبوا بتسليم جثتي القتيلين.

وشارك نحو 300 في المظاهرة التي جاءت الدعوة لتنظيمها احتجاجا على اعتقالات في الآونة الأخيرة استهدفت نشطاء في مدينة الناصرية ذات الأغلبية الشيعية.

وكانت هذه أول مظاهرة تشهد سقوط قتلى منذ تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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