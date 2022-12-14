العراق.. مقتل ضابط وإصابة جنديَين بانفجار عبوة ناسفة

انفجرت عبوة ناسفة استهدفت آلية للجيش العراقي، خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة جنديَين بجروح، وفق ما أفاد مصدر أمنيّ لوكالة الصحافة الفرنسية.

فقد وقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه حتى الآن، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومترًا شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم “داعش”.

كما أوضح مسؤول أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ضابطًا نقيبًا في الجيش قتل، وأصيب جنديان بجروح من جراء الانفجار.