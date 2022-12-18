الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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العراق.. مقتل عناصر أمنية إثر "هجوم داعشيّ غادر"

منذ 6 دقائق
القوات العراقية

القوات العراقية

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استهدف هجوم اليوم الأحد آلية لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك في شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر على الأقل، وجرح 3 آخرين. فيما نسب الهجوم إلى تنظيم داعش، وفق ما ذكر مصدران أمنيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

فقد أفاد مصدر أمني في كركوك بأن “عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة”.

كما أضاف أن الهجوم رافقه اعتداء “مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة” في قرية شلال المطر، التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحًا: “قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى”.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن مقاتلي تنظيم داعش ينشطون في المنطقة.

يشار إلى أن العراق أعلن الانتصار على التنظيم الإرهابي، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

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