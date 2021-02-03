العراق.. مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش في غارة للتحالف الدولي

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل من يسمى “قائد جنوب العراق” في تنظيم داعش، والمسؤول عن نقل منفذي تفجير ساحة الطيران في بغداد، بعملية نفذها التحالف الدولي في أطراف بغداد، وفقا لمعلومات استخبارية عراقية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنه “تم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الإرهاب”.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول إنه “تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي جبار علي فياض المكنى بأبي حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران”.

وتشن القوات العراقية، مسنودة بطيران التحالف الدولي، منذ أيام حملة أمنية سميت بـ”ثأر الشهداء” ردا على استهداف تنظيم داعش لسوق في ساحة الطيران وسط بغداد بتفجيرين انتحاريين تسببا بمقتل وإصابة العشرات.

وقال رسول إن الضربة التي نفذها طيران التحالف الدولي وفق معلومات لوكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية، قتل فيها أيضا المدعو “ياسر صباح، الذي أشرف على نقل الانتحاريين إلى ساحة الطيران”.

وقتل في الضربة أيضا بحسب رسول اثنان آخران من عناصر التنظيم “يجري التحقق من هوياتهما”، بالإضافة إلى “عدد آخر من المساعدين”.

ويأتي الإعلان عن مقتل الغريباوي وصباح بعد أيام قليلة من الإعلان عن مقتل “والي العراق” في تنظيم داعش المعروف باسم أبو ياسر العيساوي” وقياديين آخرين في التنظيم.