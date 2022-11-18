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العراق.. مقتل 10 واصابة 30 في انفجار بالسليمانية شمال البلاد

منذ 44 دقيقة
علم العراق

علم العراق

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قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر الجمعة، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 30 في انفجار اسطوانة غاز في منطقة سكنية في مدينة السليمانية بشمال العراق.

وأضاف أن 13 شخصا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، كما أعلن الحداد ثلاثة أيام.

وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق الذي اندلع في منطقة سكنية بعد انفجار اسطوانة غاز أمس الخميس 17\11\2022، وقالت الشرطة إن الحريق ألحق أضرارا بعدة منازل ودمر ما لا يقل عن خمس سيارات.

وقال ضباط الشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دمرت بالكامل جراء انفجار اسطوانة غاز للطهي تم تركيبها على سطح أحد المنازل.

    المصدر :
  • رويترز

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