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العراق.. مقتل 11 جنديا في هجوم لداعش بمحافظة ديالى

21 - يناير - 2022
الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

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قتل 11 جنديا عراقيا، اليوم الجمعة، بهجوم لتنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت قناة روسيا اليوم، إن مجموعة من عناصر “داعش” تضم نحو 10 مقاتلين، شنت فجر اليوم هجوما على الفرقة الأولى في الجيش العراقي، وقتلت 11 جنديا.

وأضافت، أن التنظيم استخدم في الهجوم أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.

فيما أعلنت قيادة عمليات ديالى فتح تحقيق بالحادث، مشيرة إلى أن “قائد عمليات ديالى وصل إلى مكان الحادث لاستطلاع الموضوع”، وتم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة ديالى على خلفية الهجوم.

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 نحو ثلث أراضي البلاد.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية، في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقار لمسلحيه.

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