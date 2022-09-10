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العراق.. مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في ديالى

منذ 22 ثانية
عناصر من الجيش العراقي

عناصر من الجيش العراقي

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في ديالى، بعد تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات “إف 16”.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تنفذ عملا متخصصا للمساهمة في ضرب أوكار الإرهابيين”، لافتة إلى أنه تم تزويد “وكالة الاستخبارات بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية، بمعلومات غاية بالأهمية عن وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين، ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى”.

وأضافت: “صقور الجو شرعوا بتنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات (إف 16)، أسفرت، حسب المعلومات الأولية، عن قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

و”باشرت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى، ضمن قيادة عمليات ديالى، بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه”، حسب البيان.

كما دمرت القوة 3 دراجات نارية وعددا من العبوات الناسفة وبراميل تحتوي على مواد متفجرة، فضلا عن وكرين للإرهابيين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن “العمل الأمني متواصل وبوتيرة عالية المستوى وفي مختلف قواطع المسؤولية”.

    المصدر :
  • وكالات

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