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العراق.. مقتل 5 جنود في هجوم للدولة الإسلامية على نقطة عسكرية

منذ ساعة واحدة
علم العراق

علم العراق

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قال مصدران أمنيان إن ضابطا وأربعة جنود عراقيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون الاثنين في هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية على موقع للجيش بشرق البلاد.

ووقع الهجوم في منطقة ريفية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لا تزال تشهد نشاطا لبعض خلايا تنظيم الدولة الإسلامية بعد سنوات من إعلان العراق النصر على التنظيم في عام 2017.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا نعت فيه العقيد خالد ناجي وساك “مع عدد من مقاتلي الفوج (الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين) الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي”.

    المصدر :
  • رويترز

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