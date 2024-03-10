العراق.. مناشدات لمنع إغلاق المطاعم خلال رمضان

يوم واحد فقط يفصل العالم الإسلامي عن شهر رمضان المبارك، بحيث تعالت أصوات في العراق تطالب السلطات بعدم إغلاق المطاعم في شهر الصوم.

فقد انتشرت دعوات في الأوساط العراقية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تناشد لمنع إغلاق المطاعم خلال نهار رمضان، مع وضع الشروط الضرورية احتراماً للصائمين، وذلك حماية لأرزاق المالكين والعاملين.

إلا أن الحكومة المحلية في بغداد، أكدت السبت، على تشديد الإجراءات على عمل المطاعم والملاهي الليلية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة المحلية فضل عدم الكشف عن اسمه، إن جميع الملاهي ومحال بيع الخمور، ستغلق بشكل نهائي خلال شهر رمضان، وأي شخص يخالف التعليمات سيعرض نفسه إلى المحاسبة بالغرامة المالية والسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

كما بين المصدر أن المطاعم يمنع فتحها خلال النهار، مؤكدا وجود استثناءات تمنح لبعض المطاعم حتى تفتح خلال النهار، من خلال تقديم أصحاب المطعم طلب رسمي بذلك إلى الحكومة المحلية.

وأشار إلى أن الافتتاح يكون بشروط أبرزها عدم إظهار الإفطار العلني، وأن يكون المطعم مغطى بالقماش الأبيض، مشددا على أن أي مخالفة بشأن ذلك تعرض صاحب المطعم نفسه للمحاسبة القانونية.

يذكر أن العالم الإسلامي يترقب دخول شهر الصيام خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024 سيكون اليوم الأول من رمضان 1445، وسط آراء أخرى تنذر بأن يكون الثلاثاء اليوم الأول.