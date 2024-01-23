العراق.. هجومان بمسيّرتين على القوات الأميركيّة في "عين الأسد"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء، أنّها على علم بالتقارير التي أشارت إلى شنّ هجوم على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لا يمكنها تأكيد هذه التقارير في الوقت الحالي.

جاء ذلك في وقت أفيد عن تعرض قاعدة عين الأسد غرب الأنبار مجددًا لهجومين بمسيّرتين مساء اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تعرضت قاعدة عين الأسد أكثر من مرة لهجمات، كان آخرها السبت.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان حينها، إن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.

يذكر أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعرّض الجيش الأميركي لنحو 130 هجومًا على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة. ما دفع واشنطن إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين.