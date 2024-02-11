العراق وأمريكا يبدآن محادثات تتعلق بتقليص مهمة قوات التحالف تدريجيا

قال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول (الأحد 11-2-2024) إن العراق والولايات المتحدة أجريا محادثات من أجل صياغة جدول زمني “لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي” في العراق.

وقال رسول في بيان إن الاجتماعات ستعمل على “تقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية، حيث سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية”.

وأضاف أن الاجتماعات ستعقد بصورة دورية “لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة، طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء”.

بدوره قال مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري “اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة العليا العراقية الأميركية كان فنيا حول الملفات التي توزعت خلال الاجتماع الماضي على اللجان الفنية”، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.

وأضاف “عودة التفاوض بحد ذاته أمر جيد”.

وبدأت المحادثات في يناير كانون الثاني، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أمريكيون في هجوم بالأردن قالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سوريا والعراق هي من نفذته.

ومن المنتظر أن تفضي هذه المراجعة إلى وضع جدول زمني لإنهاء مهام التحالف والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة والدول الشريكة في التحالف.