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العراق وأمريكا يتفقان على إجراء محادثات حول مستقبل التحالف الدولي

منذ 5 دقائق
العراق - الولايات المتحدة

العراق - الولايات المتحدة

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قالت وزارة الخارجية العراقية إن العراق والولايات المتحدة اتفقا على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق بهدف وضع جدول زمني للانسحاب التدريجي للقوات وإنهاء التحالف.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 15 هجوما منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للبنتاغون. وردا على هذه الهجمات، شنت واشنطن ضربات عدة في الأسابيع الأخيرة ضد فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق.

ويدعو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى رحيل التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” من العراق، معتبرا أن “انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن العراق واستقراره” و”ضرورة للحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة بين العراق ودول التحالف”.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 آخرين في سوريا، وذلك في إطار مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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