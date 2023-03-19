العراق وإيران يوقعان محضرا أمنيا لتعزيز أمن الحدود

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان مشترك إن العراق وإيران وقعا محضرا أمنيا يهدف إلى تعزيز أمن الحدود.

وجاء في البيان أن المحضر يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين.

ووقّع الاتفاق كلٌّ من الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظيره العراقي قاسم الأعرجي “محضراً أمنياً مشتركاً” يتضمن “التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة”، وفق البيان.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني تزامناً مع الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق. وتتمتع بغداد وإيران حاليا بعلاقات وثيقة، وتدعم حكومة محمد شياع السوداني الحالية غالبية برلمانية مقرّبة من إيران.

لكن بعض الدول الغربية تحذّر من نفوذ متزايد لإيران في العراق، لا سيما وأن إيران تعتبر الولايات المتحدة عدوها اللدود منذ الثورة الاسلامية في العام 1979.

وبحسب وكالة ارنا الإيرانية الرسمية، ناقش شمخاني الأحد “الأنشطة المهددة للأمن والعدوانية التي تقوم بها عناصر معادية للثورة وإرهابية في منطقة (إقليم كردستان العراق) وشمال العراق”. وأكّد أن الاتفاق الذي وقّع الأحد “يمكن أن يضع حدّاً نهائياً وجذرياً للأنشطة العدوانية التي تقوم بها تلك الجماعات”.