العراق وتوتال إنرجيز يوقعان اتفاقا لتنفيذ مشروعات للطاقة

وقع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط، الاثنين، اتفاقا مؤجلا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار يهدف لزيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.

كان الاتفاق قد جرى توقيعه في عام 2021 باستثمارات مبدئية حجمها عشرة مليارات دولار في جنوب العراق لمدة 25 عاما، ولكنه تأجل بسبب خلافات بين الساسة العراقيين بشأن شروطه.

ووقع باتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الاتفاق مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حفل أقيم في بغداد حيث أشاد بويان بالاتفاق قائلا إنه “يوم تاريخي”.

وجرى التوصل للاتفاق في أبريل نيسان حينما وافق العراق على الحصول على حصة أصغر مما طلبه في البداية في المشروع لتصبح 30 بالمئة مع حصول شركة توتال إنرجيز على حصة 45 بالمئة وقطر للطاقة على 25 بالمئة.

ويهدف مشروع تطوير ونمو الغاز المتكامل إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في تشغيل محطات الكهرباء.

وقالت شركة توتال إنرجيز إنها ستطور أيضا محطة لتوليد لكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لإمداد شبكة محافظة البصرة بالكهرباء، ودعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى هذا المشروع.