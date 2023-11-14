العراق يأمل في التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان لتصدير النفط

أشار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الثلاثاء، إلى أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط في الأيام المقبلة.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية إن عقود مشاركة إنتاج النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان “غير مقبولة”، وأضاف أنه اقترح على حكومة كردستان العراق وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم شبه المستقل تغيير العقود الحالية إلى عقود تقاسم للأرباح.

قد يبدأ تدفق النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا مرة أخرى هذا الأسبوع بعد أن قالت بغداد إنها توصلت إلى “تفاهم” مع إسطنبول بعدما توقف ضخه لأكثر من سبعة أشهر.

وقالت تركيا الشهر الماضي إن خط الأنابيب جاهز لبدء العمليات، لكن العراق أكد أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن خط الأنابيب.

وقال مستشار كبير للطاقة لرويترز إن بغداد تنتظر تسوية “المشكلات المالية والفنية العالقة” قبل أي استئناف للتشغيل.

وأوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يوميا عبر طريق التصدير في شمال العراق المؤدي إلى ميناء جيهان في 25 مارس بعد يومين من حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.

وقال مصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب إن ذلك شمل 370 ألف برميل يوميا من إنتاج حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من إنتاج الحكومة الاتحادية.

وأمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان.