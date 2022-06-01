العراق يتسلّم 50 عنصرا من داعش

أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء أنها تسلمت 50 عنصرا من تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن العملية جرت عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي شمالي البلاد ومن “خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة” مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت الخلية أنه جرى تسليم عناصر داعش “إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وهذه ليست المرة التي يتسلم فيها العراق مجموعة من عناصر داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، إذ جرى في شباط 2019، تسليم 280 عنصرا من مقاتلي التنظيم العراقيين.

وأكدت وكالة رويترز في حينه، نقلا عن مصادر عسكرية عراقية، أن من المفترض القيام بمزيد من مثل عمليات التسليم تلك بموجب اتفاق لتسليم مجموعة تضم نحو 500 شخص تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق أنها تحتجز المئات من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم داعش وبينهم الكثير من العراقيين.