العراق يحبط تهريب قطع ومخطوطات أثرية نادرة

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، الاثنين، عن ضبط قطع أثرية ومخطوطات نادرة في ثلاث محافظات، وذلك وفقا لما ذكرت الأنباء العراقية، واع.

وذكر إعلام الجهاز في بيان أن “مفارز الأمن الوطني تمكنت من الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة بحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة”.

وأضاف أنه “بعد توافر المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهما المشبوهة واستحصال الموافقات القضائية، جرى نصب كمين محكم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالمجرم المشهود”.

وأوضح البيان أن: “مفارز الجهاز في محافظة المثنى تمكنت ايضا من إلقاء القبض على متهمين إثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار وضُبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والإنجيل مذهبة ومرصعة بالأحجار الكريمة”.

وبين البيان أن “المفارز تمكنت من إلقاء القبض على متهمين إثنين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص”.

وأكد أنه جرى “مصادرة جميع القطع الأثرية بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين وإحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة”.