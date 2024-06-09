العراق يحدد أسعار خام البصرة المتوسط لشهر يوليو 2024

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن تحديد أسعار البيع الرسمية لخام البصرة المتوسط لشهر يوليو 2024، موجهة إلى مختلف الأسواق العالمية. وتضمن الإعلان تفاصيل الأسعار المحددة لكل منطقة، مع تحديد العلاوات والخصومات بالنسبة لمتوسط الأسعار العالمية.

أسعار خام البصرة المتوسط لآسيا:

حددت سومو سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا لشهر يوليو بعلاوة 0.60 دولار للبرميل فوق متوسط سعر عمان/دبي. هذه العلاوة تشير إلى ثقة العراق في استقرار الطلب الآسيوي على خام البصرة المتوسط، الذي يعتبر من الخامات المهمة للأسواق الآسيوية نظرًا لجودته وملاءمته لمصافي النفط في المنطقة.

أسعار خام البصرة المتوسط لأمريكا الشمالية والجنوبية:

أما بالنسبة لأمريكا الشمالية والجنوبية، فقد حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لشهر يوليو 2024 بخصم 0.65 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام الحامض. هذا الخصم يعكس التنافسية العالية في هذه الأسواق ورغبة العراق في الحفاظ على حصته السوقية في ظل التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي.

أسعار خام البصرة المتوسط لأوروبا:

وفيما يتعلق بالسوق الأوروبية، حددت سومو سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لشهر يوليو 2024 بخصم 2.85 دولار للبرميل عن خام برنت المؤرخ. يأتي هذا الخصم الكبير في إطار جهود العراق لتعزيز تواجده في السوق الأوروبية التي تواجه تقلبات بسبب تغيرات سياسية واقتصادية متعددة في المنطقة.

بالمحصلة:

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية العراق للحفاظ على توازن صادراته النفطية وضمان تنافسية أسعاره في الأسواق العالمية المختلفة. وتظهر هذه التحديدات لأسعار البيع الرسمية التزام العراق بمواكبة التغيرات في الطلب العالمي على النفط ومراعاة العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة على أسواق النفط.