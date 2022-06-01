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العراق يحذر من أزمة كهرباء "حادة" بسبب قطع إيران للغاز

2 - يونيو - 2022
العراق يحذر من أزمة كهرباء حادة

العراق يحذر من أزمة كهرباء حادة

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سيواجه العراق نقصا في الكهرباء، بعد قطع إمدادات الطاقة الحيوية من إيران بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة.

وأفادت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، في بيان بأن إجمالي إمدادات الكهرباء انخفض بشكل كبير، بعد أن أوقفت إيران تصدير 5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق.

وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق حتى يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء خلال ذروة أشهر الصيف، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

وذكر البيان أن “الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية لرسوم الغاز من الجانب العراقي”.

ولم يتمكن العراق من سداد مدفوعات يبلغ مجموعها نحو 1.7 مليار دولار، بسبب فشل النخب السياسية في تشكيل حكومة بعد ثمانية أشهر من الانتخابات الوطنية. أما مجلس الوزراء المؤقت الموجود فليست لديه سلطة سداد المدفوعات.

وقالت وزارة الكهرباء إنها على اتصال بإيران لإيجاد حل لمعالجة الديون واستئناف إمدادات الكهرباء.

تمثل واردات إيران من الطاقة أكثر من ثلث احتياجات العراق من الطاقة خلال أشهر الصيف الحارقة.

وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، يجب أن يتأهل العراق أيضًا للإعفاءات من العقوبات من أجل الدفع لطهران مقابل صادراتها من الطاقة.

في صيف 2018، كان فشل شبكة الكهرباء في العراق سببًا رئيسيًا وراء الاحتجاجات العنيفة في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط.

في العام التالي، اندلعت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في جميع أنحاء العاصمة والمحافظات الجنوبية في العراق بسبب فشل توفير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء.

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