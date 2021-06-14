العراق يخطط لبناء 8 مفاعلات نووية لحل أزمة الكهرباء

تخطط السلطات العراقية لبناء 8 مفاعلات نووية، من المحتمل أن تكون روسية الصنع، في خطة تصل تكلفتها إلى 40 مليار دولار، لحل أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء، ما يؤدي إلى اضطرابات داخلية، حسب ما أفادت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني: ”رغم أن لديها 8.4% من النفط العالمي، وخامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن البنية التحتية المتهالكة، والفساد وسوء الإدارة، والاستخدام المرتفع للغاية للكهرباء خلال أشهر الصيف، تؤدي إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي“.

وأضافت: ”العراق يواجه أيضاً فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وهي الأزمة التي تفاقمت منذ ديسمبر الماضي، عندما قلّصت إيران صادرات الغاز إلى البلاد، نتيجة المستحقات التي لم يتم سدادها.. الحكومة العراقية تقدر أن ارتفاع الطلب على الطاقة سيكون بنسبة 50% بحلول 2030“.

وأوردت الصحيفة قول كمال حسين لطيف، رئيس الهيئة العراقية لتنظيم مصادر المواد المشعة: ”دون الطاقة النووية، فإن الدولة ستواجه مشكلة كبيرة.. من المتوقع أن يكون الإنتاج الإجمالي للمفاعلات النووية 11 جيجاوات“.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة: ”من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 40 مليار دولار، وتسعى الحكومة العراقية للحصول على شركاء خارجيين لتمويله من خلال قروض ستدفعها على مدار 20 عاماً.. أجرت بغداد بالفعل محادثات في هذا الصدد مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية“.