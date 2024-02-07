العراق يدعو "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، أنه وافق على دعوة شركة غازبروم الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد، وفقا لبيان حكومي.

وقال مسؤولو الحقل إنه ينتج حاليا نحو 60 ألف برميل يوميا.

وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة العراقية: “تمت الموافقة على دعوة “غازبروم” لتنفيذ مشروع تطوير حقل الناصرية”.

وأكد السوداني، في وقت سابق، على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة، خلال مشاركته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”.

وقال السوداني: “إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية لنا جميعا”، مضيفا “الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي”.

وأشار السوداني إلى أن “منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام إقليمي متعدد يؤسس إلى مستقبل جيد”.

وكانت أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” في 29 أغسطس/آب الماضي، أن أرباحها الصافية في النصف الأول من العام 2023 تراجعت إلى 3.1 مليارات دولار في ظل استغناء أوروبا عن موارد الطاقة الروسية على خلفية حربها على أوكرانيا.

وذكرت “غازبروم” أن أرباحها الصافية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت إلى 296 مليار روبل (2.8 مليار يورو)، في مقابل 2.5 تريليون روبل في الفترة نفسها من العام الماضي.