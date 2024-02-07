الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق يدعو "غازبروم" الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي

منذ 13 دقيقة
رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"

رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"

A A A
طباعة المقال

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، أنه وافق على دعوة شركة غازبروم الروسية لتطوير حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد، وفقا لبيان حكومي.

وقال مسؤولو الحقل إنه ينتج حاليا نحو 60 ألف برميل يوميا.

وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة العراقية: “تمت الموافقة على دعوة “غازبروم” لتنفيذ مشروع تطوير حقل الناصرية”.

وأكد السوداني، في وقت سابق، على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة، خلال مشاركته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”.

وقال السوداني: “إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية لنا جميعا”، مضيفا “الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي”.

وأشار السوداني إلى أن “منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام إقليمي متعدد يؤسس إلى مستقبل جيد”.

وكانت أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” في 29 أغسطس/آب الماضي، أن أرباحها الصافية في النصف الأول من العام 2023 تراجعت إلى 3.1 مليارات دولار في ظل استغناء أوروبا عن موارد الطاقة الروسية على خلفية حربها على أوكرانيا.

وذكرت “غازبروم” أن أرباحها الصافية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت إلى 296 مليار روبل (2.8 مليار يورو)، في مقابل 2.5 تريليون روبل في الفترة نفسها من العام الماضي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق بعد بعد أداء قطاع البنوك وشركات الطاقة
سجن إسرائيلي
نادي الأسير الفلسطيني: 3484 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي "أنتوتي بلينكن"
وزير الخارجية الأمريكي يضغط على إسرائيل باتجاه وقف الحرب في غزة

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
مؤسسة كهرباء لبنان
مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"