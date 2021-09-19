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العراق يرد على تهديدات إيران.. إقليم كردستان لا يحتاج لحمايتكم

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 9:13 مساءً
برلمان العراق - أرشيفية

برلمان العراق - أرشيفية

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أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الخالق العزاوي، أن “الحكومة العراقية غير قادرة على الرد على الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان”، مضيفاً أن “الإقليم لا يحتاج إلى حماية القوات الإيرانية ولديه من يحميه”.

ووصف العزاوي، خلال لقاءه مع “شبكة رووداو” الكردية العراقية، تصريحات رئيس الأركان العامة في الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، بشأن استمرار عملياتهم بشمال العراق، بأنها “تصعيد إعلامي”، مضيفاً “الجانب الإيراني يزعم أن لديه أهدافاً داخل حدود الإقليم وهذا الأمر غير صحيح”.

وحذر باقري في وقت سابق اليوم الأحد، من “مغامرات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة في شمال العراق”، مضيفاً أنه “على المسؤولين العراقيين في إقليم كردستان وشمال العراق مواجهة الجماعات الإرهابية”.

وأكد أن “من حق الشعب الإيراني، وخاصة سكان المناطق الحدودية العيش بأمان واستقرار”، مطالباً “العراق وحكومة إقليم كردستان بعدم السماح لعملاء أميركا والكيان الصهيوني والجماعات المعادية للثورة الإسلامية أن يتخذوا معسكرات للتدريب في الإقليم، وإنشاء مخيمات ومحطات للإذاعة والتلفزة وتنظيم المؤتمرات”.​

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